Трамп отправил в отставку главу Кевина Макэлинэна

Трамп отправил в отставку главу министерства внутренней безопасности

Нового главу министерства внутренней безопасности президент США пообещал назначить на следующей неделе.

«Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор. Поздравляю, Кевин, с отлично проделанной работой», — говорится в сообщении Трамп, которое он опубликован на своей странице в Twitter.

Макэлинэн поблагодарил президента за проявленное доверие и возможность работать на благо страны и Министерства внутренней безопасности.

«Благодаря поддержке президента, за последние шесть месяцев мы совершили значительный прогресс в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом, с которым мы столкнулись в этом году», — прокомментировал свой уход Макэлинэн в Twitter.