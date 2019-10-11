Трамп решил ударить по Турции «мощными» санкциями

Трамп разрешил ввести «разрушительные» санкции против Турции

Вашингтон может ввести санкции против Турции , соответствующий указ уже подписал глава Белого дома Дональд Трамп . Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит военную операцию на севере Сирии , несмотря на угрозы. Москва призвала к уважению территориальной целостности и суверенитета Сирии.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — приводит ФАН слова руководителя американского ведомства.

Он не стал пояснять, в чем заключаются ограничительные меры, но указал, что они могут быть направлены против любых физических и юридических лиц, связанных с турецкими властями.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы и даже угрозы других стран, в том числе США

«К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию», — рассказал он.

Глава Турции добавил, что он обращался к Дональду Трампу и к представителям других стран с просьбой остановить военную поддержку США курдских формирований, однако никто этого не сделал. Эрдоган отметил, что теперь Турция не отступит.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , отвечая на слова Дональда Трампа о готовности ввести жесткие экономические санкции из-за операции в Сирии, пояснил, что действия турецкой стороны — это вопрос ее национальной безопасности.

«Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства.

Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турции. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов», — сказал дипломат в эфире телеканала CNN Turk.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Турция имеет полное право проводить операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана.

Этот договор позволяет турецкой стороне предпринимать необходимые меры по борьбе с террористами в случае, если этого не могут сделать сами сирийские власти, обратил внимание министр. К тому же он добавил, что перед операцией на северо-востоке Сирии Анкара уведомила об этом другие страны и международные институты.

Главная цель анонсированной Турцией операции под названием «Источник мира» — оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ. Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую «зону безопасности», свободную от курдского ополчения.

Что касается Москвы, то Кремль не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии.

С российской стороны уже приведены тезисы об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Не обошли вниманием в официальных заявлениях и формирование в Сирии Конституционного комитета , а также его предстоящее первое заседание.

Кроме того, Москва не желает осложнять взаимоотношения с Анкарой. Наоборот, в настоящее время создаются многочисленные предпосылки для углубления сотрудничества, причем по очень многообещающим направлениям, включая масштабное военно-техническое сотрудничество.

«Турция должна заплатить высокую цену за нападение на наших партнеров — сирийских курдов. В настоящее время завершается работа над нашим двухпартийным законопроектом о санкциях», — написал об ответных действиях США в твиттере демократ от штата Мэриленд, сенатор Крис Ван Холлен.

По его словам, бездействие США в этом вопросе фактически будет «означать предательство курдских союзников». С сенаторами согласен и Дональд Трамп. Американский лидер уже пообещал в случае необходимости приостановить членство Турции в НАТО . Кроме того, глава Белого дома пригрозил «стереть экономику с лица земли».

Нацвалюта Турции отреагировала на подобные новости молниеносно. Через час после заявления Трампа курс турецкой лиры просел на более чем 3%, что стало самым большим скачком с начала сентября.