Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

Анатолий Штефан. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко . Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины

«Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране», — написал он. По его словам, автоматчики сидят в кустах и «ждут диверсионные группы».

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность украинской стороны к случившемуся. В Киеве эти обвинения отрицают.