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Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР 

Lenta.ru 35 минут назад
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
«Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране», — написал он. По его словам, автоматчики сидят в кустах и «ждут диверсионные группы».
Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность украинской стороны к случившемуся. В Киеве эти обвинения отрицают.
В годовщину смерти на Аллее Героев в Донецке появился памятник, посвященный Захарченко. Бюст изготовили по заказу уроженца Донбасса мецената Владимира Некрасова.
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В мире , Видео , Анатолий Штефан , Владимир Некрасов , Александр Захарченко
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