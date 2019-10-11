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Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане 

РИА Новости 2 часа назад
Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в стране после его отставки с поста главы государства.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Ряд политологов высказывают мнение, что администрация Токаева является не единственным центром принятия решений и зависит в работе от канцелярии Назарбаева, который сохранил посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.
"Это не имеет никакого основания под собой постольку, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления", — сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар", фрагмент которого был показан в пятницу.
Первый президент Казахстана подтвердил, что дает советы Токаеву, если тот просит о них.
"Я подсказываю. Советуется — советую, не просит совета — не советую", — отметил он.
"Я слышу это все. Слышу, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было. Это наши беглые воры, предатели родины, они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить", — отметил Назарбаев.
Касаясь его работы в качестве председателя совета безопасности страны — органа, который решает вопросы внутренней и внешней политики, Назарбаев напомнил, что это коллегиальный орган.
"Я только председатель, а там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок", — добавил он.
По словам Назарбаева, несмотря на его советы, ответственность за принятые решения несет глава государства.
"Конечно, президент Токаев советуется со мной. И когда обращается, я с высоты своего опыта — жизненного и практического — ради страны такие советы даю. Но советы советами, но решение принимает тот, кто берет эти советы", — отметил первый президент страны.
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В мире , Нурсултан Назарбаев , Совет безопасности РФ
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