Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО 

РИА Новости 3 часа назад
Столтенберг оценил идею исключения Турции из НАТО
Фото: РИА Новости
Вопрос об исключении Турции из НАТО не стоит, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу.
Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, а также с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
"Ни в коем случае об этом речи не идет. Некоторые наши члены могут выказывать свои мнения, между ними могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории и будем им оставаться", — сказал Столтенберг в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Турция быть исключена из НАТО.
Он добавил, что среди членов НАТО нет единства по поводу ситуации в Сирии.
"Однако Турция имеет право на беспокойство насчет своей безопасности. Турция делает многое в рамках НАТО, и ее вклад в ее деятельность существенный. Мы будем оказывать по-прежнему поддержку Турции в обеспечении ее системами ПВО", — отметил он.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Умер советский космонавт Алексей Леонов Умер советский космонавт Алексей Леонов Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комментарии1
В мире , Хулуси Акар , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: зверское убийство школьницы в Саратове
Пока вы не уснули: зверское убийство школьницы в Саратове7
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым191
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ770
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram28
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть