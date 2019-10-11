На Украине могут легализовать эвтаназию

Член президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной рады Гео Лерос намерен внести законопроект о легализации эвтаназии. Об этом он написал на своей станице в Facebook.
"Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания", — заявил депутат.
Ранее, 8 октября депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявляла, что украинская партия "Слуга народа" подготовила законопроект о легализации марихуаны на Украине.
За день до этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко высказался, что поддерживает легализацию проституции в стане.