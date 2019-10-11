Зеленский отверг капитуляцию в Донбассе

По его словам, страна не сдаст свои национальные интересы, передаёт «Украинская правда».

Поверьте, у меня уже аллергия на слово «капитуляция» — и хочу еще раз всех заверить: сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и это не про Украину, — подчеркнул он.

Он отметил, что 24 часа в сутки прилагает все свои усилия для восстановления территориальной целостности государства.

Моя позиция в этом вопросе была и остаётся неизменной

Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать Донбасс — это Украина, и там должен царить мир, — добавил он.

На территории предстоит полное прекращение военных действий и поредение выборов по украинскому законодательству, заключил политик.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что никогда не забудет об аннексированном Россией Крыме. Он подчеркнул, что займётся вопросом возвращения полуострова после завершения войны в Донбассе.