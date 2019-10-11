Как Вован и Лексус «подловили» сенатора США

«Обама ошибся»: российские пранкеры Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. Об этом сообщил представитель политика Кевин Бишоп , передает NBC News.

«Мы успешно отражаем многочисленные попытки разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его», — сказал Бишоп.

Пранкеры дозвонились до сенатора Грэма в августе, притворившись министром обороны Турции Хулуси Акаром. Запись разговора ранее была опубликована газетой Politico.

В разговоре с псевдо-Акаром сенатор Грэм, публично поддерживающий Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны курдов, воюющие с турецкой армией, сделал прямо противоположные по смыслу заявления.

Из записи разговора следует, что Грэм назвал РПК «серьезной проблемой» и указал, что решение экс-президента США Барака Обамы «положиться на курдов» было ошибочным.

«Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — добавил сенатор.

Кроме того, Грэм потребовал от «Акара» не покупать у России зенитно-ракетные системы С-400. Он также подчеркнул, что Трамп желает улучшить американо-турецкие отношения.

Одновременно с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции из-за недавно начавшейся операции в Сирии, заявил, что Анкара действует, исходя из соображений национальной безопасности.

«Это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации», — подчеркнул глава МИД Турции.

Чавушоглу также сообщил, что США поставили курдам различные вооружения. Напомним, Турция считает курдских повстанцев террористами.

Уже на следующий день после начала операции в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что войска государства уничтожили 174 «террориста» в ходе операции «Источник мира». Как уточнили в ведомстве, целями атак были боевики Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». По информации телеканала Al-Arabiya, из-за ударов со стороны турецких военных за сутки погибли 17 мирных жителей.

Дональд Трамп предостерег Турцию от нанесения ударов по американским военным или союзникам США во время боевых действий против курдов на северо-востоке Сирии.

«Как и президент США, минобороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер <…> подчеркнул в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции», — заявили в свою очередь в Пентагоне.

Разыгранный сенатор Грэм ранее заявил, что готов представить законопроект о приостановке участия Турции в НАТО в связи с военной операцией.

Курды фактически последний союзник США в регионе, из которого американцы к тому же решили уйти. О выводе войск было объявлено за несколько дней до начала турецкой операции. Сражающиеся за создание своего национального государства курдские ополченцы в свою очередь могли рассчитывать на поддержку со стороны сил США в конфликте с турками — теперь же им, видимо, придется искать нового союзника.

Вован и Лексус — известные российские пранкеры, на счету которых уже десятки «жертв». Например, они разыграли 31 декабря 2018 года экс-президента Украины Петра Порошенко . Они позвонили ему в канун Нового года, поздравив с праздником от лица генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг и пожелав «закусывать получше».