В ЕС ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев 

Представитель ЕС прокомментировал угрозу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу и выпустить беженцев в Европу, если Евросоюз назовёт операцию Турции «Источник мира» вторжением.
«Использовать это (беженцев для угроз в адрес ЕС. — RT) — абсолютно неприемлемо», — цитирует ТАСС представителя.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Страны ЕС и США осудили начало операции.
Позднее Эрдоган раскритиковал осуждение властями стран ЕС операции и открыть границы страны и выпустить в Европу сирийских беженцев.