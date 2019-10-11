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В ЕС ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев 

RT на русском 1 час назад
В ЕС ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Фото: Reuters
Представитель ЕС прокомментировал угрозу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу и выпустить беженцев в Европу, если Евросоюз назовёт операцию Турции «Источник мира» вторжением.
«Использовать это (беженцев для угроз в адрес ЕС. — RT) — абсолютно неприемлемо», — цитирует ТАСС представителя.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Страны ЕС и США осудили начало операции.
Позднее Эрдоган раскритиковал осуждение властями стран ЕС операции и открыть границы страны и выпустить в Европу сирийских беженцев.
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В мире , Реджеп Эрдоган , ЕС , ИТАР-ТАСС , Турция
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