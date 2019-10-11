ДНР и Киев не смогли отвести силы в Донбассе

ДНР и Киев снова не смогли отвести силы в Донбассе

Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, ДНР в среду и четверг по несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, но ответных действий со стороны Украины не последовало. Представитель ДНР в СЦКК отметил, что новых попыток отвести силы не будет до переговоров в Минске.

«Сегодня я могу сказать, что это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что и является срывом плана-графика. Теперь будем ждать встречи в Минске», — говорится в сообщении.

Соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала тригода назад. Отвод сил в в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения и настаивали на восстановлени паритета.

Первого октября на встрече контактной группы в Минске стороны договоились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого.