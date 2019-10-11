Лукашенко заступился за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.
«Говоря о новой власти на Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине», — передает БелТА слова Лукашенко.
Напомним, 4 октября президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе форума регионов в Житомире чокнулись стаканами перед аудиторией и выпили их содержимое, после пошутили на эту тему.