На Украине возмутились задержанием экстремиста в Крыму 

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым на Украине инициировала проверку по факту задержания россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Крыму. Об этом говорится в Facebook представительства президента Украины в Крыму.
На Украине собираются расследовать якобы незаконные действия крымских правоохранителей.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного задержания оккупационными властями Автономной Республики Крым гражданина Украины Олега Приходько", — говорится в документе, опубликованном в соцсетях.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали крымчанина, который планировал теракт на территории республики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. В принадлежащем мужчине гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.