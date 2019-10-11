Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не захотел приезжать на заседание суда по уголовному делу, фигурантом которого он является. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарёв.

Предварительные слушания по делу проходят в суде Первомайского района Бишкека , передаёт ТАСС.

Экс-главу Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота. Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Ранее News.ru писал, что Бишкекский городской суд оставил бывшего президента под стражей, отказав в удовлетворении требований защиты.