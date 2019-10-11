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«Покойник» вернулся домой после собственных похорон 

Lenta.ru 39 минут назад
«Покойник» вернулся домой после собственных похорон
Фото: globallookpress.com
Житель индонезийской провинции Восточная Ява вернулся домой после собственных похорон. Об этом сообщает AsiaOne.
Путаница началась с ДТП, в котором погиб мужчина, ехавший на мотоцикле без документов. Опознать изуродованное тело оказалось невозможно, поэтому личность погибшего установили по мотоциклу. Полиция выяснила, что он был зарегистрирован на 40-летнего строителя по имени Сунарто (Sunarto).
Останки отдали родственникам Сунарто для погребения.
«Даже при омовении они не могли сказать, что это не его тело», — утверждает глава полиции района Грабаган Али Канта (Ali Kantha).
Через семь часов после похорон Сунарто вернулся домой. По словам мужчины, он узнал о собственной смерти от друзей на работе. Строитель объяснил, что три месяца назад одолжил деньги у знакомого велорикши, которого звали Вариим (Wariim). В качестве залога он отдал ему свой мотоцикл. По всей видимости, в ДТП погиб именно Вариим.
Когда родственники Вариима узнали об ошибке, они решили не перезахоронять тело и ограничились изменением имени на могильном камне.
В июне сообщалось о японце, вернувшемся домой через год после собственной кремации. Мужчину считали утонувшим в реке, а жена и родственники опознали его тело. Полиция отказалась раскрывать, чем японец занимался этот год и где он был.
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