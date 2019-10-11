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В МИД Нидерландов объяснили отказ от прежнего имиджа страны 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Нидерланды объяснили смену имиджа
Фото: public domain
Ребрендинг Нидерландов, название которых в мире часто ассоциируется с провинцией Голландия и ее крупнейшим городом Амстердамом, обусловлен необходимостью лучше представить голландские ценности, избегая "двусмысленности", а также унифицировать обозначения для развития экспорта и туризма, сообщили РИА Новости в нидерландском МИД.
Ранее стало известно, что Нидерланды разрабатывают новую имиджевую стратегию, в соответствии с которой именно это название будет активно продвигаться на международных мероприятиях, в частности, на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.
В СМИ высказывались предположения, что ребрендинг необходим, в том числе, чтобы отойти от туристических стереотипов, связанных с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей". Тогда как Нидерланды состоят из 12 провинций, многие по-прежнему используют название Голландия, которое относится только к двум административным районам страны.
"Действительно было принято решение, что Нидерланды, в качестве официального названия нашей страны, будет предпочтительным образом использоваться в качестве базисного наименования. Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", — пояснил эту инициативу представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, такая "модернизация подхода" стала результатом подготовленного в стране доклада "Команда Нидерланды". "В нем говорилось о необходимости более единообразного и скоординированного национального брендинга", — сказал собеседник.
"Особенно важно, что в настоящее время уже достигнуто соглашение между соответствующими сторонами из правительства, нидерландским офисом по туризму и частными организациями, включая представителей ключевых секторов и федерации работодателей, относительно формирования имиджа Нидерландов", — сообщил представитель МИД.
Он подчеркнул, что власти хотят представить этот имидж "остальному миру содержательно и недвусмысленно".
"Отправной точкой здесь является прагматичный подход, при котором возможно использование наименования в различных областях. Например, для продвижения экспорта, туризма, спорта, национальной культуры, норм и ценностей", — заключил он.
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В мире , МИД , РИА Новости , Амстердам , Нидерланды , Роттердам
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