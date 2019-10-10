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Недовольные украинцы прервали пресс-марафон Зеленского 

Газета.Ru 58 минут назад
Недовольные украинцы прервали пресс-марафон Зеленского
Фото: Reuters
Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского был прерван на несколько минут гражданами Украины. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.
Отмечается, что встреча украинского лидера с представителями прессы происходила в фудкорте Kyiv Food Market на втором этаже.
Когда Зеленский отвечал на очередной вопрос журналистов, с нижних этажей послышались недовольные возгласы. Президент Украины прервал свой ответ, подошел к бортику и начал вести диалог с одной из жительниц Украины.
Позднее высказаться напрямую главе государства решили и другие зрители пресс-марафона. Спустя несколько минут Зеленский продолжил отвечать на вопросы журналистов.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский
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