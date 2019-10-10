Недовольные украинцы прервали пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского был прерван на несколько минут гражданами Украины. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.

Отмечается, что встреча украинского лидера с представителями прессы происходила в фудкорте Kyiv Food Market на втором этаже.

Когда Зеленский отвечал на очередной вопрос журналистов, с нижних этажей послышались недовольные возгласы. Президент Украины прервал свой ответ, подошел к бортику и начал вести диалог с одной из жительниц Украины.

Позднее высказаться напрямую главе государства решили и другие зрители пресс-марафона. Спустя несколько минут Зеленский продолжил отвечать на вопросы журналистов.