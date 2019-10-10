Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал вопрос легализации марихуаны неактуальным для Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Зеленский высказался насчет легализации марихуаны
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что пока речь о легализации марихуаны не идет, от партии "Слуга народа" нет таких инициатив, так как этот вопрос для страны неактуален.
"Сейчас речь не идет о легализации канабиса, но я знаю, что много людей хотят заниматься этим бизнесом на Украине… Я не видел зарегистрированного закона (законопроекта о легализации марихуаны — ред.) от партии "Слуга народа"… Я считаю, что это неактуально, не сейчас, не приоритет. Мы не выписали с вами все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество", — сказал Зеленский во время пресс-марафона.
Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он также напомнил, что украинские правоохранители сейчас, наоборот, борются с наркотиками в стране. Только по окончанию этой борьбы, по словам главы государства можно возвращаться к вопросу легализации марихуаны, если будет соответствующий запрос общества.
При этом президент отметил, что тогда речь может идти о медицинской марихуане.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Комментарии
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного13
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове48
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир550
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк15
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников27
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
00:29
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение