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США предупредили Турцию о праве на ответный огонь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 72 27 минут назад
США пригрозили Турции ответным огнем
Фото: EPA
США предупредили Анкару, что американские войска в Сирии сохраняют право на самооборону в случае обстрелов со стороны Турции, заявили в Пентагоне.
Американские военные передали точные координаты своих подразделений в Сирии турецким коллегам в связи с военной операцией Анкары, добавили в минобороны США, передает ТАСС.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что нет никаких сигналов о возможном прекращении военной операции Турции в Сирии.
«Нет никаких сигналов того, что они хотят остановить (операцию). Я не удивлен, поскольку с того момента, как я заступил в должность, я неоднократно взаимодействовал с ними (Турцией), и это было их постоянной позицией относительно террористической угрозы, которую представляет для них РПК (Рабочая партия Курдистана)», — цитирует Эспера РИА «Новости».
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.
Турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.
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Комментарии
В мире , Армия , Африка , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Министерство обороны , Пентагон , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия
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