Зеленский установил рекорд по общению с журналистами

Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.

Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов. Журналисты задают вопросы Зеленскому группами по семь-десять человек, которые сменяют друг друга каждые 30−50 минут.

В ходе общения с очередной группой журналистов вышел представитель Национального реестра рекордов Украины и вручил Зеленскому сертификат об установлении рекорда. Предыдущий рекорд по длительности общения с журналистами был установлен президентом Белоруссии Александром Лукашенко , который более семи часов общался с прессой.