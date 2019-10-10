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Зеленский установил рекорд по общению с журналистами 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Зеленский установил рекорд по общению с журналистами
Фото: Администрация Президента Украины
Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов. Журналисты задают вопросы Зеленскому группами по семь-десять человек, которые сменяют друг друга каждые 30−50 минут.
В ходе общения с очередной группой журналистов вышел представитель Национального реестра рекордов Украины и вручил Зеленскому сертификат об установлении рекорда. Предыдущий рекорд по длительности общения с журналистами был установлен президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который более семи часов общался с прессой.
Зеленский был удивлён и принимал сертификат без особого энтузиазма, он сказал что "не любит награды". Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что ничего об этом не знала, а награда — инициатива Национального реестра рекордов. В сертификате рекорд указан как "самая продолжительная в мире пресс-конференция президента".
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В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Александр Лукашенко
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