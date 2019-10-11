Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский заявил об отсутствии цивилизации в Крыму при украинской власти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 42 минуты назад
Когда Крым находился под контролем Украины, на полуострове отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», — приводит его слова ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «по поводу Крыма в целом все сложно». Он сказал, что «все зависит от людей, которые там живут». По мнению президента страны, украинцы «любили Крым, потому что он» принадлежал Украине. А «ехали» украинцы в Крым, «потому что любили его».
Зеленский заявил, что его семья собиралась «ежегодно обязательно» ездить в Крым, так как «любила эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любила, как люди обычные, ходить и говорить „да когда же наведут порядок“.
Он рассказал, что „купил там квартиру“, но даже не успел положить кафель.
Напомним, Зеленский исключил возможность возвращения подачи воды в Крым. Также он заявил, что ни в одном из переговорных форматов не поднималась тема „освобождения Донбасса“ в обмен на признание Крыма российским.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский назвал друзей среди российских артистов Зеленский назвал друзей среди российских артистов Зеленский выступил против очередности зафиксированных Минском-2 действий Зеленский выступил против очередности зафиксированных Минском-2 действий Зеленский исключил возможность возвращения подачи воды в Крым Зеленский исключил возможность возвращения подачи воды в Крым
Комментарии5
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки66
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам8
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу48
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину329
Гость на свадьбе съел пирог и умер
Гость на свадьбе съел пирог и умер8
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение