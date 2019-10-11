Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву

Главные кандидаты на пост президента США в 2020 году Джозеф Байден Дональд Трамп оказались втянуты в скандал вокруг Украины . СМИ узнали, что бывший вице-президент Байден шантажировал прежние власти в Киеве , чтобы скрыть непрозрачные отношения своего сына с украинской компанией. А нынешнего американского лидера обвинили в давлении на новые власти Украины с целью получения компромата на своего потенциального соперника. Президент Владимир Зеленский оказался на распутье, а точнее — между двух огней: неверный выбор стороны может слишком дорого ему обойтись. О том, как связаны украинский кризис и борьба за Белый дом, — в материале «Ленты.ру».

В начале славных дел

«Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я уезжаю через шесть часов, и, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен», — доподлинно неизвестно, сколько раз бывший вице-президент США Джо Байден раскаивался за такое вот бахвальство своим влиянием на Украине перед Советом по международным делам США в январе прошлого года.

Столь наглое и неприкрытое вмешательство в украинские дела не только двусмысленно прославило Байдена и его сына Хантера на весь мир, но и поставило под угрозу его шансы на победу в президентских выборах в 2020-м, хотя совсем недавно бывший вице-президент считался главным соперником Трампа.

Втянул политика в эту историю человек, который пришел к власти на Украине еще при беглом президенте Викторе Януковиче . В 2010 году Николай Злочевский получил пост министра экологии и природных ресурсов как «награду» за финансирование предвыборной кампании тогдашнего главы государства.

Бизнесмен эпохи 90-х Злочевский отличался жесткой манерой ведения бизнеса. Его ключевым активом была нефте— и газодобывающая компания Burisma. Во время работы в кабмине бизнесмен начал активно выдавать лицензии на разработку недр своей же компании. Посредством такой незамысловатой схемы Burisma за несколько лет перешла из категории «одной из многих» на позицию второй по величине частной нефтегазодобывающей компании Украины.

страница Burisma Group на Facebook

Дела у Злочевского шли прекрасно до 2014 года, пока не грянул Евромайдан и президент Янукович не бежал из страны. Новые власти стали присматриваться к Burisma как по политическим, так и по экономическим соображениям — уж очень неприкрытыми были коррупционные схемы при прежней власти. Злочевский мог бы, подобно другим членам команды Януковича, бежать в Россию и лишиться бизнеса, однако он пошел иным путем.

Кто старое помянет

Байден-младший особо не разбирался в энергетике, но, будучи членом совета директоров Burisma, несколько лет получал от компании по 50 тысяч долларов в месяц. Более того, его компания Rosemont Seneca Partners в качестве гонораров за консалтинговые услуги также получала от Burisma по 166 тысяч долларов в месяц в период с весны 2014 по осень 2015 года. Учитывая положение отца Хантера, сложившуюся ситуацию вполне можно было расценивать в качестве неприкрытого примера политической коррупции.

В какой-то момент дела Байденов ожидаемо привлекли внимание тогдашнего украинского генерального прокурора Виктора Шокина. Хотел ли он правда пресечь коррупционную схему или всего лишь намеревался получить свою долю, достоверно утверждать нельзя. Однако стоило ему весной 2016 года начать расследование деятельности Burisma, как прибывший на Украину Байден-старший шантажом заставил президента Петра Порошенко уволить излишне ретивого законника. После этого новый генпрокурор, кум Порошенко Юрий Луценко , закрыл все дела по Burisma.

Efrem Lukatsky / AP

С тех пор прошло довольно много времени, скандал с отставкой Шокина успел позабыться, тем более, что пикантные подробности увольнения генпрокурора по звонку стали известны далеко не сразу. Но сначала в 2018-м сам Байден-старший рассказал эту историю, а после появились журналистские расследования.

Наконец на это дело обратил внимание и президент США Дональд Трамп, попросивший в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским расследовать скандал вокруг дел Байденов на Украине. Именно это и стало поводом для демократов обвинить Трампа в политической коррупции: дескать, глава Соединенных Штатов использовал служебное положение, чтобы избавиться от своего конкурента на грядущих выборах.

Как ранее писала «Лента.ру», импичмент вряд ли грозит американскому президенту. Но украинским политикам стоит опасаться серьезных последствий «дела Байдена-Трампа».

Ушли, чтобы остаться

Интерес Трампа вполне очевиден: добиться от Украины расследования политической коррупции своего конкурента. И в данном случае вынесение судебных решений не так уж и важно — сам факт, что от демократов идет в президенты старый в прямом и переносном смысле политик, к тому же замазанный в коррупции, объективно играет в пользу действующего американского президента и облегчает его переизбрание на второй срок. Вот только смогут ли Трамп и Зеленский в самом деле добиться расследования дела Байдена?

Формально препятствий для этого нет. Вся полнота власти на Украине принадлежит команде Зеленского, которая получила большинство в Верховной Раде , смогла самостоятельно сформировать правительство, а новый генпрокурор Руслан Рябошапка , как говорил сам Зеленский, полностью его человек. Только это очень поверхностное представление.

Команда президента неоднородна и состоит сразу из нескольких групп влияния. Это его бывшие коллеги и партнеры по медиабизнесу, люди министра внутренних дел Арсена Авакова , а еще члены олигархических групп Игоря Коломойского и Виктора Пинчука — последний, к слову, ориентируется на Демократическую партию США . Да и самого Рябошапку вряд ли можно назвать в полной мере человеком Зеленского. Все дело в том, что, как сообщает украинский журналист-расследователь Владимир Бойко, во время работы Рябошапки в Национальном агентстве по противодействию коррупции в 2016-2017 годах он получал деньги от тогдашнего президента Порошенко. И у последнего якобы остались доказательства этих неформальных отношений.

Информацию Бойко косвенно подтверждает, во-первых, то, что уголовное преследование экс-главы государства и его окружения, так бодро начатое Государственным бюро расследований и Генпрокуратурой Украины сразу после избрания Зеленского, постепенно сходит на нет. Да, уголовные дела продолжают расследоваться, но Порошенко все еще числится в них как свидетель и уже перестал даже придумывать оправдания для прогулов допросов. Его соратники чувствуют себя при новой власти и вовсе комфортно.

Во-вторых, во вторник, 8 октября, новым заместителем генпрокурора Рябошапки был назначен Виктор Трепак, при президенте Порошенко занимавший пост первого замглавы Службы безопасности Украины (СБУ). Трепак известен тем, что именно он летом 2016 года, получив от представительницы ФБР на Украине Карен Гринавей, как считается, «амбарную книгу» Партии регионов с компроматом на политтехнолога Трампа Пола Манафорта , передал ее для публикации в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это закончилось тюремным заключением для Манафорта и чуть было не стоило Трампу победы на выборах 2016 года.

Очевидно, что фигура Трепака вряд ли может устраивать Зеленского или Трампа на посту заместителя генпрокурора. И его назначение, равно как и весьма лояльное отношение Рябошапки к бывшему президенту Порошенко явно свидетельствует о мнимом «самодержавии» Зеленского в современной Украине. Со временем под бременем социально-экономических проблем в стране и давления извне команда Зеленского тем более утратит монолитность и способность провести расследование дела Байдена.

Тайные связи

Не последнюю, а вероятно, что и главную роль в этом расследовании играет то, что еще со времен президентства Билла Клинтона украинским вопросом в США занимались в первую очередь демократы и структуры миллиардера и филантропа Джорджа Сороса . И именно они стоят за многими украинскими политиками, общественными деятелями и олигархами.

Так, Пинчук за период с 2006 по 2014 годы пожертвовал в фонд семьи Клинтонов более 13 миллионов долларов, а экс-президент Билл Клинтон был регулярным гостем на организованном им форуме Ялтинской экономической стратегии. Закономерно, что сейчас Пинчук, представляющий на Украине не только американских демократов, но и вообще западных либералов, делает все возможное для недопущения расследования дела Байдена.

Помимо бывшего вице-президента, на Украине могут всплыть и множество других дел, начиная от офшоров и коррупции с участием американских политиков и заканчивая участием США в Евромайдане и вооруженном конфликте в Донбассе. Бывший президент Порошенко, равно как и члены администрации Обамы и Байдена, очевидно, владеют информацией о множестве весьма сомнительных процессов в политической и общественной жизни Украины.

Благодаря такой «поруке» и Порошенко, и Пинчук, и американские демократы в лице Байдена заинтересованы в том, чтобы дела в отношении кого бы то ни было из этого круга никогда не расследовались. Ведь если, например, посадить Порошенко, ему уже будет нечего терять, и он может начать давать показания против того же Байдена.

В свою очередь у республиканцев, стоящих за Трампом, на Украине нет столь разветвленной сети агентов влияния, способных воздействовать на ход расследования против конкурента действующего американского лидера. Последнему остается лишь метод «кнута» без «пряника». Например, в апреле стало известно о начале расследования ФБР в отношении Игоря Коломойского по обвинению в крупнейшем в истории США эпизоде отмывания денег. Это может спровоцировать ставленников олигарха в окружении Зеленского подстегивать расследование против Байдена.

А в конце августа стало известно, что Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Что опять-таки может расцениваться как давление на Украину с требованием разобраться в махинациях его конкурента. Однако подобного рода ситуативное давление является по сути единственным рычагом влияния Трампа на украинскую политику, что очевидно куда меньше того, чем располагают демократы в лице лояльных олигархов, политиков и, похоже, генпрокурора.

Шанс на мир?

Зеленский оказался фактически между двух огней. С одной стороны, на него давят старые политики и сторонники демократов внутри страны, а с другой — Белый дом. Образовавшаяся растяжка кажется весьма серьезной для молодого украинского президента. Пока, судя по назначениям и первым действиям правоохранителей, украинские элиты скорее склоняются в пользу саботажа дела Байдена.

Но даже в таком случае отношения Киева с заокеанским партнером остаются под вопросом. В случае, если в следующем году Белый дом займут демократы, они обязательно припомнят украинскому лидеру историю с Байденом. Если же выборы выиграет Трамп — а его позиции пока стабильны — он не забудет отказ Зеленского от помощи в борьбе с политическими конкурентами.

Собеседники «Ленты.ру» в Киеве полагают, что команда президента в данном случае выберет классическую украинскую стратегию и до поры до времени будет петлять между двумя лагерями, ждать, чем кончится дело, и в итоге примкнет к наиболее вероятному победителю. Об этом свидетельствуют слова Зеленского во время его первой большой пресс-конференции: «При всем уважении к США, мы — не обслуживающий персонал американской политики. Мы независимая страна. Думаю, что наша независимость в вопросе о выборах только укрепит наши отношения».

Efrem Lukatsky / AP

В 2016 году такая политика, правда, оказалась неудачной — связи Манафорта с Украиной разоблачались в интересах Хиллари Клинтон , которая неожиданно для всех проиграла. Но кто знает, вдруг на этот раз тактика себя оправдает. Для Украины отношения с США сейчас важны не только в контексте вероятной коррупции Байдена или использования Трампом своего служебного положения. Наиболее актуальным для Украины сейчас является вопрос войны и мира. В частности, страна недавно подписала «формулу Штайнмайера», готовит развод войск на линии фронта в Донбассе и встречу лидеров стран «нормандского формата».

Процесс идет трудно: разведение войск за последнюю неделю срывалось уже трижды, что ставит встречу лидеров под угрозу. Украину накрыла волна протестов, националисты во главе с Порошенко обвиняют Зеленского в «зраде» и называют соглашения капитуляцией перед Россией. Особенно радикально настроенные активисты и ветераны боевых действий в Донбассе едут к линии соприкосновения и грозятся продолжить воевать даже после отхода украинской армии, в самих Вооруженных силах уже были случаи саботажа приказов.

На распутье

Трамп на встрече с Зеленским прямо заявил, что надеется на урегулирование конфликта в Донбассе и двусторонних российско-украинских отношений, чем фактически дистанцировался от решения украинского кризиса — для него он имеет относительно небольшую ценность. Для команды Байдена, напротив, кейс Украины является крайне важным, поскольку демонстрирует последовательность их политики как в отношении поддержки стран-союзников, так и в вопросе давления на Россию.

Следовательно, если украинские правоохранители саботируют расследование в отношении Байдена, а он выиграет выборы, то урегулирование в Донбассе, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок. А действующие украинские элиты останутся при своем. Если же расследование на Украине все же начнется, и вина Байдена станет очевидной, то он покинет предвыборную гонку, а от демократов будет баллотироваться другой кандидат. И, возможно, он победит. При этом сценарии Вашингтон, вероятно, полностью пересмотрит свою политику в отношении Киева.

Сейчас старая элита Демократической партии связана обещаниями и делами своих ярчайших представителей — Хиллари Клинтон, Барака Обамы, того же Джозефа Байдена. Но новые политики будут свободны от этого сомнительного «наследства» в виде поддержки конфликта в Донбассе, поэтому есть шанс, что урегулировать его удастся в относительно короткие сроки.

Вместе с поражением Байдена ослабеет и украинская элита, связанная с США, — например, тот же олигарх Пинчук. Что, в свою очередь, усилит позиции адептов мира с Россией, например, Виктора Медведчука . Его «Оппозиционная платформа — За жизнь» на прошедших парламентских выборах заняла второе место, несмотря на нападки правящей партии, и фактически застолбила за собой место «партии мира» — в противовес «партии войны» Порошенко, силам Тимошенко и «Голоса».

В таком случае силы Медведчука составят серьезную конкуренцию команде Зеленского, чья политика в отношении Донбасса весьма непоследовательна. Пока президент на пресс-конференции категорически осуждает введение военного положения и настаивает на том, что «не хочет пугать людей», рассуждает о силе дипломатии и ценности каждого человека, его ставленники поддерживают насильственную русификацию и говорят о невозможности амнистии. Как только видимое «самодержавие» Зеленского рассыплется из-за противоречий в рядах его сторонников, электорат начнет переходить к более последовательным политикам.

Пока серьезных подвижек в деле Байдена ожидать не приходится. Скорее всего, вал компромата и взаимных обвинений будет только усиливаться, нанося вред как Байдену и демократам, так и Трампу с республиканцами, а Киев продолжит искусно лавировать в этом мутном информационном потоке. Вряд ли Украина из инструмента в чужих руках превратится в полноправного и равноценного игрока. Впрочем, она на это и не претендует.