Стали известен лауреат Нобелевской премии мира

Обладателем Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, сообщили в Нобелевском комитете.
Напомним, Нобелевская премия в данной области вручается за «выдающиеся достижения по укреплению мира». В разные годы ее лауреатами становились 26-й президент США Теодор Рузвельт, министр иностранных дел Великобритании Джозеф Чемберлен, общественный деятель Мартин Лютер Кинг, российский физик Андрей Сахаров, мать Тереза.
Отметим, что официальный список претендентов на премию держится в тайне. Высказывались предположения, что в 2019 году престижную награду может получить 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Ранее стали известный имена обладателей «нобелевки» в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы (в последнем случае — сразу за 2018 и 2019 годы). 14 октября будет объявлено имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная Государственным банком Швеции в 1968 году.
Церемония награждения традиционно проходит 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.