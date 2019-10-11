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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али 

Мир24 + ещё 21 41 минуту назад
Стали известен лауреат Нобелевской премии мира
Фото: Zuma\TASS
Обладателем Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, сообщили в Нобелевском комитете.
Напомним, Нобелевская премия в данной области вручается за «выдающиеся достижения по укреплению мира». В разные годы ее лауреатами становились 26-й президент США Теодор Рузвельт, министр иностранных дел Великобритании Джозеф Чемберлен, общественный деятель Мартин Лютер Кинг, российский физик Андрей Сахаров, мать Тереза.
Отметим, что официальный список претендентов на премию держится в тайне. Высказывались предположения, что в 2019 году престижную награду может получить 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Ранее стали известный имена обладателей «нобелевки» в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы (в последнем случае — сразу за 2018 и 2019 годы). 14 октября будет объявлено имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная Государственным банком Швеции в 1968 году.
Церемония награждения традиционно проходит 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
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Комментарии
В мире , Химия , Андрей Сахаров , Ахмед Али , Грета Тунберг , Джозеф Чемберлен , Альфред Нобель , Теодор Рузвельт , Мартин Лютер , США , Великобритания , Эфиопия
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