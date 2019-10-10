Увидеть Париж — и остаться без часов

Во французской столице украли очередные люксовые часы за 850 тысяч долларов. Их просто сорвал с руки японского бизнесмена прохожий. И такие кражи превратились в эпидемию

В Париже украли часы за 850 тысяч долларов. Имя жертвы не разглашается, но из сообщений СМИ известно, что это японский бизнесмен, который вышел вечером из отеля, чтобы выкурить сигарету.

К нему подошел незнакомец, заговорил, попросил закурить. Пока тот доставал сигарету, незнакомец сорвал с него часы и убежал. Его добычей стала модель Tourbillon Diamond Twister часового дома Richard Mille, ее цена в каталоге — 768 тысяч евро.

Подобные кражи в последнее время стали настоящей эпидемией во французской столице, рассказывает корреспондент телеканала BFMTV Симон Азелье:

«Это новый феномен. С 1 января по 1 сентября в столице произошел 71 случай подобных краж, когда часы срывают с руки. Жертвы в основном мужчины, а кражи происходят в дорогих кварталах. Воры, как правило, члены международных преступных группировок, но с недавних пор этим начали заниматься и мелкие местные воришки, так как этот «бизнес» выгоден, кража очень проста, а часы перепродаются на подпольном рынке за 30-50% от их стоимости».

Трудно сказать, где находится «подпольный рынок» ворованных часов, да и оценка в 30-50% от стоимости в каталоге явно преувеличена. По такой цене — и чаще всего не сразу — можно продать совершенно легальные часы, с документами и чеками, говорит гендиректор Ассоциации участников часового рынка, издатель журнала «Мои часы» Вячеслав Медведев

«Максимальная цена, за которую можно продать часы, — примерно половина от их розничной цены. Это если часы с документами, официальные. Ворованные, я думаю, можно перепродать за 10-15% от розничной цены. Скорее всего, тех, кто занимается таким бизнесом, прельщает высокая цена часов и внимание к дорогим часам в обществе. Они надеются на этом заработать деньги. Но в реальности сделать это сложно, потому что многие компании на своих сайтах выкладывают номера украденных моделей. В этом случае продать краденое становится совсем сложно. Люди воровали, воруют и, думаю, будут воровать, и Франция в этом отношении вообще интересная страна: если я не ошибаюсь, в Каннах есть один бутик, который, был период, грабили с частотой раз в год. Но продать этот товар достаточно сложно».

Кража часов, стоящих под миллион долларов, — случай из ряда вон выходящий. Чаще всего, согласно полицейской статистике, крадут более массовые модели — Rolex и Cartier, цена которых колеблется от 5 тысяч до 30 тысяч: их куда легче сбыть без документов.