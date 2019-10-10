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Правительство Абхазии ушло в отставку 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Правительство Абхазии ушло в отставку
Фото: ТАСС
Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимбы ушел в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. По закону на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается решение о сложении правительством своих полномочий.
"Кабмин слагает свои полномочия", — сказал премьер-министр Валерий Бганба. Указ подписал президент.
До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности в статусе и.о.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%.
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