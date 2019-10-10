Зеленский раскрыл план Порошенко

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стороны конфликта в Донбассе договорились о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское 7 октября. Оно было сорвано и перенесено на 9-е, не состоялось и в тот день и было перенесено на 10-е.

«Он (Порошенко. — прим. ред.) против разведения», — заявил Зеленский сегодня.

Кроме того, действующий президент Украины обвинил бывшего в том, что тот забывает, что больше не возглавляет страну, а также в том, что своими действиями и своими СМИ «немного подталкивает» людей к новому майдану.

При этом Зеленский подчеркнул, что Порошенко ошибается, если считает, будто майдан по этому поводу возможен, а он, Порошенко, может стать его лидером.

В воскресенье в Киеве состоялась акция протеста националистов «Остановим капитуляцию». Капитуляцией они сочли согласие властей Украины на формулу Штайнмайера. Она подразумевает наделение Донбасса особым статусом и была одобрена сторонами конфликта в начале октября.