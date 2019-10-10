Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский раскрыл план Порошенко 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Зеленский раскрыл план Порошенко
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко хочет возглавить новый майдан. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Владимир Зеленский.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стороны конфликта в Донбассе договорились о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское 7 октября. Оно было сорвано и перенесено на 9-е, не состоялось и в тот день и было перенесено на 10-е.
«Он (Порошенко. — прим. ред.) против разведения», — заявил Зеленский сегодня.
Кроме того, действующий президент Украины обвинил бывшего в том, что тот забывает, что больше не возглавляет страну, а также в том, что своими действиями и своими СМИ «немного подталкивает» людей к новому майдану.
При этом Зеленский подчеркнул, что Порошенко ошибается, если считает, будто майдан по этому поводу возможен, а он, Порошенко, может стать его лидером.
В воскресенье в Киеве состоялась акция протеста националистов «Остановим капитуляцию». Капитуляцией они сочли согласие властей Украины на формулу Штайнмайера. Она подразумевает наделение Донбасса особым статусом и была одобрена сторонами конфликта в начале октября.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Химках нашли тела двух стюардов «России»
В Химках нашли тела двух стюардов «России»10
Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения
Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения40
Россиянам нашли альтернативу смертной казни
Россиянам нашли альтернативу смертной казни93
Умер Владимир Румянцев
Умер Владимир Румянцев7
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты589
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение