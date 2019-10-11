Зеленского заподозрили в попытках угодить США

В ДНР заподозрили Зеленского в попытках угодить США

Президент Украины Владимир Зеленский тянет время, обещая урегулировать ситуацию в Донбассе в течение года. Такое мнение высказал депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Медведев.

Он считает такой срок излишне долгим. По его мнению, за этим может скрываться расчёт на изменение Минских соглашений, либо попытка преодолеть сопротивление «партии войны» и добиться принятия «формулы Штайнмайера». Первое, уверен депутат, невозможно априори, второе вполне реально уже сейчас, учитывая то, что в руках украинского лидера сосредоточена исполнительная и законодательная власть.

Впрочем, за всем этим может скрываться и желание президента угадать политическую конъектуру в США, которые, уверен Медведев, «являются на Украине подлинными хозяевами ситуации».

В самих Соединённых Штатах во власти происходит острый конфликт между политическими элитами, и к 2020 году после президентских выборов станет понятно, кто в этом конфликте выйдет победителем, — цитирует депутата РИА Новости.

После этого, предположил депутат, «Зеленский определится, кого слушать — Трампа или Госдеп, поскольку их позиции по „формуле Штайнмайера“ и по другим вопросам прямо противоположны».

Ранее, как писал News.ru, украинский лидер высказал надежду на то, что конфликт в Донбассе удастся разрешить путём переговоров в течение года. Однако он отметил, что трудно точно сказать, как будут развиваться события, потому что ещё не встречался с лидерами стран — участниц нормандского формата.