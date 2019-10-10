Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе 

РИА Новости + ещё 40 1 час назад
Зеленский назвал сроки для решения конфликта в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время пресс-марафона, что разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров необходимо в течение года.
"Следующие действия (по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.) будем видеть только после того, как этот план (урегулирования ситуации путем переговоров — ред.) не будет работать. Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате "Минска", новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять", — сказал Зеленский.
Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом он отметил, что не знает как будут развиваться события, так как не встречался еще с лидерами стран-участниц "нормандского формата" за круглым столом.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного21
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове63
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир552
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк
Онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк17
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников92
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
00:29
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение