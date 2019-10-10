Зеленский назвал сроки для решения конфликта в Донбассе

Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время пресс-марафона, что разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров необходимо в течение года.

"Следующие действия (по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.) будем видеть только после того, как этот план (урегулирования ситуации путем переговоров — ред.) не будет работать. Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате "Минска", новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять", — сказал Зеленский.

Трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом он отметил, что не знает как будут развиваться события, так как не встречался еще с лидерами стран-участниц "нормандского формата" за круглым столом.