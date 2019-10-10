Бизнес людей с большими звездами: СБУ «играет в ЦРУ»

«Это бизнес людей с большими звездами». Как СБУ нелегально торгует оружием

На Украине налажена теневая схема продажи оружия и боеприпасов за границу. Если криминальная хроника сообщает о схроне со стволами или задержании "торговца смертью", это значит одно: в цепи поставок автоматов, пистолетов, мин и взрывчатки произошел сбой — например, полиция случайно нашла тайник с оружием, предназначенный для дилеров, или СБУ решила наказать кого-то за нарушение монополии. Украинские военные рассказали РИА Новости, как спецслужбы торгуют оружием.

Криминальная хроника

На Украине давно никого не удивляют инциденты с вооруженными участниками АТО — ООС (антитеррористической операцией и операцией объединенных сил Киев называет боевые действия в Донбассе). Ветераны конфликта постоянно фигурируют в криминальной хронике и уголовных делах.

Вот только несколько случаев за сентябрь. В середине месяца на мосту через Днепр в столице Украины задержали 42-летнего Алексея Белько. Он угрожал охотничьим ружьем, обещал устроить взрыв. Чтобы обезвредить бывшего военнослужащего, спецназ применил дроны. Потом выяснилось, что Белько был в состоянии наркотического опьянения. Следствие назначило ему психиатрическую экспертизу.

Четыре дня спустя в подконтрольной Киеву части Луганской области полицейские и сотрудники СБУ нашли схрон с оружием. Изъяли два гранатомета, минометный снаряд, гранаты, запалы и патроны различного калибра. Чуть позже подобный тайник обнаружили и в Киевской области. А в конце сентября под Херсоном полиция обезвредила вооруженного дезертира.

В августе оперативники СБУ задержали в Одесской области ветерана АТО. "Бывший военнослужащий незаконно хранил в доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов среди представителей криминальных кругов", — говорилось в сообщении спецслужбы. Боеприпасы украли его сообщники в воинской части в Донбассе.

Ситуация в стране очень серьезная: торговля смертоносным товаром на Украине приобрела внушительный размах.

Патроны как валюта

Собеседник РИА Новости военнослужащий ВСУ Алексей, попросивший не указывать полное имя, рассказывает, как менялось отношение к этому виду бизнеса на Украине.

"В 2014-м в частях просто насыпали патроны всем желающим. Буквально подставляешь шапку, карман или сумку — и тебе туда закидывают без счета сколько влезет. Никакого контроля. Вывезти оружие из зоны боевых действий не составляло проблем — военнослужащих, бойцов добробатов (добровольческих батальонов) и тех, кто просто знал пароль на блокпостах, никогда не досматривали. В батальонах "Азов" и "Айдар" патроны выдавали в обмен на волонтерскую помощь, боеприпасы принимали как валюту за пределами АТО", — говорит Алексей.

В последующие два года командование попробовало навести порядок, отмечает собеседник РИА Новости. Солдат и офицеров, выносивших из частей неучтенное оружие, преследовали по закону. Но торговлей вскоре занялись генералы и сотрудники СБУ.

"Сам понимаешь, склады с оружием просто так не взрываются (в 2015-2017 годах было несколько пожаров на складах в Харьковской, Черниговской и Винницкой областях. — Прим. ред.). Бизнес начали делать люди с большими звездами. Сержант сейчас может разве что немного патронов налево толкнуть", — отмечает собеседник РИА Новости.

Начальный этап "антитеррориcтической операции" действительно отличался совершенно махновскими нравами, соглашаются многие собеседники РИА Новости. Порой бойцы добровольческих батальонов покупали оружие у соседей. Так, в 2014-м волонтеры из "Донбасса" продали автоматы "побратимам" из "Правого сектора" *.

"Всего за оружие командиры получили тогда от "правосеков" пять миллионов гривен (около 13 миллионов рублей) наличными — один из моих товарищей присутствовал при передаче денег", — сообщил журналистам на правах анонимности ветеран АТО. Не секрет, что украинские силовики продавали оружие не только своим, но и ополченцам.

Бывший боец "Азова" Александр (также попросивший не указывать полное имя) уточняет, что это был опасный бизнес.

"В 2017-м покончил с собой Виталий Княжецкий, он отвечал за вооружение батальона. Официальная причина — посттравматический синдром. Неофициальная, она же истинная, — недостача трехсот стволов. Пропажу обнаружили, когда передавали часть из МВД в состав Национальной гвардии. Был ли Княжецкий в доле, я не знаю. Но он точно был в курсе, как стволы уходят налево, — это сто процентов. Похоже, убрали ненужного свидетеля", — делится подробностями собеседник РИА Новости.

Эсбэушники обнаглели

Олекса Д., бывший военнослужащий, уверяет, что сейчас вся нелегальная торговля оружием на Украине монополизирована СБУ и криминальными структурами. Спецслужба контролирует теневые денежные потоки, позволяющие финансировать, например, националистов и обогащаться руководству. А преступный мир промышляет мелкими партиями.

"Раньше была такая схема: оружие — в основном боеприпасы — шло и через порты Украины, и через белорусскую границу, дальше в Прибалтику, оттуда уже в Африку и Азию. КГБ Белоруссии, как и СБУ, нужен был серый и черный нал. В Минске узнали об этом бизнесе, когда эсбэушники совсем обнаглели и стали таскать большими партиями, чтобы заработать себе на домик в Европе. Это дело слегка прикрыли", — утверждает собеседник РИА Новости.

По его словам, военные вынуждены сотрудничать с СБУ. Тех, кто отказывается и ведет собственную игру, наказывают. Как, например, заместителя командира 53-й бригады, которого задержали в 2016-м в Донбассе.

"Будучи вовлеченным в проведение АТО на территории Донецкой области, в течение июня-июля 2016 года с целью личного обогащения военнослужащий сбыл гражданскому лицу более пяти тысяч единиц боеприпасов, за что получил 66 800 гривен (около 180 тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сообщила тогда спецслужба.

Продают чаще оружие из строевых частей, а не со складов, — в батальоне или бригаде легче списать и стволы и патроны как утраченные, объясняет собеседник агентства.

"По поводу схронов, которые "находит" полиция, — продолжает Олекса Б. — Работают так: контрразведчики "вежливо просят" военных сделать закладки с оружием. Рисуют карту, потом закладки забирают. Схема работает без перебоев. Если кто-то случайный находит тайник, СБУ картинно возмущается: "Ох уж эти сепаратисты, закопали тут оружие и боеприпасы для диверсий!" Но обычно товар забирают не вояки, а другие люди, которые увозят все и продают дальше по цепочке".

Как с сарказмом отмечает бывший военнослужащий, СБУ "играет в ЦРУ " — там тоже было много скандалов с торговлей оружием.

"Опыт у них есть. После того как вооружение и боеприпасы покинут Украину, за границей перемещение товара контролируют уже иностранные спецы", — добавляет он.

Оружие не только вывозят, но и ввозят в страну. В 2017-м в докладе Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) подчеркивалось, что украинские власти и компании "сделали страну ключевым узлом в сети, поставляющей оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток".

"Многие из этих видов оружия происходят из стран — нынешних членов ЕС", — уточнялось в документе.

В руки расследователей из OCCRP попали бумаги украинской компании "Техимпекс", связанной с некоей британской фирмой S-Profit. Экспортная схема позволяла переправлять оружие из Польши, Словакии, Молдавии, Болгарии, Венгрии и Румынии на рынки Африки и Ближнего Востока. И прикрыть столь масштабный канал сбыта пока не представляется возможным. Даже если в Киеве очень захотят.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России