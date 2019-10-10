Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время, судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии.

Об освобождении Юлии Юзик и ее вылете из Тегерана Москву заявил пресс-атташе российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко, подчеркнув: «Чувствует себя нормально».

О том, что вызванный задержанием журналистки международный конфликт удастся урегулировать миром, стало понятно еще в понедельник. Тогда официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание Юзик связано не со шпионажем, а с «визовыми нарушениями». В свою очередь, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что Москва рассчитывает на освобождение журналистки до конца недели.

Рабии явно лукавит. Конечно, у Юзик могли обнаружиться неполадки в документах, тем более, что ранее она неоднократно бывала в Израиле, а тем, кто посещал еврейское государство, въезд в Иран, что называется, заказан, в большинстве случаев — прямо запрещен. Однако ее задержание напоминало чуть ли не спецоперацию. Впоследствии ей разрешили сделать лишь один короткий звонок матери и рассказать буквально следующее — «сижу на полу в камере, связи нет, в субботу в суд».

Более того, иранские власти, если верить бывшему мужу Юзик, пошли на конфликт с российскими дипломатами — отказались пропустить их к журналистке.

Творилась неразбериха. Когда скандал стал набирать обороты, источники ряда СМИ в МИД Ирана сообщили, что Тегеран пообещал журналистку отпустить. Эти сведения подтвердил и посол исламской республики в Москве. Однако официальный Тегеран эти заявления опроверг. Подобное обычно происходит при внутреннем конфликте групп влияния в иранской власти и «торгах» на международном уровне. Визовые нарушение для чего-то подобного — не повод.

Как бы там ни было, налицо успех — и успех этот является заслугой российской дипломатии. Особенно выпуклой с учетом того, что Юзик журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркой.

В частности, она называла сепаратистскую дудаевскую Ичкерию «смелым пассионарным кавказским вызовом имперской России » и заявляла о «человеческих» и «женских» симпатиях к радикальному украинскому националисту и лидеру запрещенному в РФ «Правому сектору» Дмитрию Ярошу , который напоминает ей соратников деда. Дед Юзик во время Великой Отечественной войны перешел к бандеровцам и участвовал в диверсиях в советском тылу.

Однако Смоленская площадь поступила в соответствии с законами дипломатической чести и своими прямыми обязанностями — без деления попавших в беду граждан на лояльных и нелояльных.

Обращают на себя внимание еще два обстоятельства — оперативность вмешательства властей и то, что они при этом старательно пытались не поднимать особого шума. Иранский посол был срочно вызван в МИД РФ, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил следующее:

«Мы относимся к этому (задержанию) негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения».

Однако резких отповедей на официальном уровне в адрес Тегерана, как это обычно бывает в таких случаях, не последовало — при том, что освобождения Юзик громко потребовали и международные организации, и американские власти. Российские же дипломаты на публику ограничились выпуском рекомендаций для сбирающихся в Иран журналистов «с учетом непростой внутриполитической ситуации в стране и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг нее». А Песков, разумеется, не мог сказать ничего принципиально иного, но это было реакцией на прямой вопрос журналиста, а не его личной инициативой.

При этом из его слов следует, что искомых «разъяснений» Москва к тому моменту еще не получила, хотя с момента ареста Юзик прошло уже пять дней дня. 29 сентября она прибыла в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана у нее изъяли паспорт, пообещав вернуть позднее, а 2 октября последовал арест.

Говоря о его причинах, и источники в МИД Ирана, и глава Союза журналистов России, находившийся на связи с коллегами в Исламской республике, были едины — речь идет именно об обвинениях в шпионаже в пользу Израиля. По местным меркам, это очень опасное обвинение — отношения между странами сейчас куда хуже обычного, и предположения о возможности скорой войны озвучиваются по нескольку раз на неделе.

Очевидно, между российской и иранской стороной все это время шли напряженные переговоры. И сейчас, когда Юзик освободили из-под стражи, иранская сторона ни за что не подтвердит, что вопрос был именно в шпионаже — чревато. Общественное мнение в Иране резко антиизраильское, а в силовой и консервативной части местного политикума — особенно. Там не испугаются риска осложнения отношений с Россией, если речь идет о пресловутой «израильской угрозе». Приоритеты в этом смысле в Иране однозначные, причем, с очевидным налетом паранойи (Израиль, справедливости ради, ведет себя в этом смысле так же, если не хуже).

Тут надо понимать, что иранская вертикаль власти выстроена достаточно своеобразно. Последнее слово высшего руководителя — аятоллы Али Хаменеи никто, конечно, не оспаривает, но на уровнях ниже идет постоянное противостояние между силовиками, которых обычно поддерживает консервативное духовенство, и гражданскими властями под руководством президента Хасана Рухани , рассуждающими в категориях экономической и дипломатической выгоды.

Гражданской «ветви» скандал с российской гражданкой, а через это — с самой Россией был не нужен ни под каким соусом. Но силовики, на которых само слово «Израиль» действует как красная тряпка на быка, рассуждают в категориях обороняющейся крепости и на компромиссы почти не идут.

Их вполне можно понять с учетом того, что возможность, например, авиационных ударов по иранским ядерным объектам регулярно дискутируется в израильской прессе. На таком фоне уже не имеет особого значения тот факт, что журналистка Юзик, известная благодаря своим книгам о Бесланской трагедии и «шахидках» Северного Кавказа, мало похожа на шпионку.

Первое время «силовики» сопротивлялись — отсюда и опровержения утечек о скором освобождении Юзик, и очевидный упор на «всепроникающую израильскую угрозу» в консервативных иранских СМИ. Каким образом российской дипломатии удалось переломить ситуацию, скорее всего, останется тайной. Но кое-какие предположения имеются.

Не вызывает сомнений, что рано или поздно Москве удалось бы вызволить журналистку — «особые отношения» с Ираном на то и особые. Однако, учитывая принципиальность иранских сил безопасности, на это могло потребоваться гораздо больше времени. Судя по всему, решающую роль сыграла «пересдача карт» — те геополитические изменения, которые происходят на Ближнем Востоке буквально в эти минуты.

Вывод американских войск из Сирии, объявленный Дональдом Трампом , для Ирана, конечно, хорошая новость. Собственно, одной из основных целей американского присутствие в регионе было сдерживание Исламской республики, заметно укрепившей свои позиции в последние несколько лет за счет координации с сирийскими и ливанскими шиитами — союзниками как Тегерана, так и правительства Сирии.

С другой стороны, в Тегеране не могли не понимать, что за уходом американских войск последует временный вакуум власти и перераспределение ресурсов. Например, тот же Израиль, оставшийся без своего главного союзника и гаранта, мог перейти к более рискованным и решительным действиям против проиранских сил.

Но первым ситуацией решил воспользоваться турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган , решивший провести на сирийской территории очередную операцию против прикрываемых американцами курдов. Эта операция может стать наиболее масштабной из всех.

Накануне турецкая армия вторглись на территорию Сирии на трех участках границы, а авиация Турции нанесла удары по 181 объекту в САР, что привело к жертвам среди гражданского населения. Есть потери и среди турецких военных.

Против этой операции выступают и Россия, и США, где теперь хотят срочно рассмотреть вопрос о введении против Анкары санкций, и Иран. Особенно рьяно — именно Иран. С курдами у него более-менее нормальные отношения, а вот на стороне турок выступает, в том числе, радикальная суннитская оппозиция, все эти годы воевавшая с Асадом и с союзными ему местными шиитами. В конечном счете все это может ослабить позиции Ирана на сирийской земле, а за них, между прочим, кровью заплачено.

Поэтому председатель парламента Ирана демонстративно отменил визит в Турцию, а иранские войска начали необъявленные учения рядом с турецкой границей.

То, как далеко пойдет Эрдоган и насколько серьезно турецкая агрессия спутает Тегерану карты, будет решаться по ходу пьесы. Но минимизировать свой ущерб Иран мог только в координации с Россией, которая разделила ответственность за урегулирование в САР с ним и со все той же Турцией. В этом «триумвирате» немало разногласий, и сторонам часто приходится «перестраивать» блоки при переходе с одной проблемой на другую. Сейчас, так получается, российско-иранский блок оппонирует туркам.

В подобных условиях ссориться из-за журналистки, которая к тому же явно не тянет на опасную шпионку, было бы неблагоразумно — и это должны были понять даже принципиальные иранские силовики. Таким образом, успешное и относительно быстро освобождение Юзик стало следствием двух факторов — профессиональной работы МИД РФ и начала нового этапа «большой игры» на Ближнем Востоке.