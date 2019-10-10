Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии

"Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и путем санкций, если они не будут играть по правилам", — написал Трамп в Twitter.

По словам главы государства, он "разговаривает с обеими сторонами" конфликта.

"Источник мира"

Турецкий лидер назвал три цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".

Такой шаг Анкары вызвал критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза . Трамп, в свою очередь, заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

По последним данным Минобороны Турции, от ударов пострадал 181 объект курдских формирований. В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.

*Террористическая организация, запрещенная в России.