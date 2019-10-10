Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным 

Владимир Зеленский возражает против публикации стенограмм своих разговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Страна.ua».
В данный момент президент Украины дает в Киеве пресс-конференцию. Среди прочего его спросили о готовности обнародовать содержание своих бесед с российским коллегой.
«Я ничего не буду публиковать», — ответил Зеленский.
Он объяснил это тем, что доведение до общего сведения содержания его бесед с Путиным навредит людям — президент России больше не станет с ним разговаривать, и Зеленский лишится возможности возвращать пленных украинцев в будущем.
Украинский лидер подчеркнул, что не играет в игры, связанные с жизнями людей, а его беседы с Путиным подкреплены «детальным и сложным» результатом.
В ходе той же пресс-конференции, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский заявил, что обязательно вернет Донбасс, а бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил в желании стать лидером нового майдана.