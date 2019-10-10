Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным

В данный момент президент Украины дает в Киеве пресс-конференцию. Среди прочего его спросили о готовности обнародовать содержание своих бесед с российским коллегой.

«Я ничего не буду публиковать», — ответил Зеленский.

Он объяснил это тем, что доведение до общего сведения содержания его бесед с Путиным навредит людям — президент России больше не станет с ним разговаривать, и Зеленский лишится возможности возвращать пленных украинцев в будущем.

Украинский лидер подчеркнул, что не играет в игры, связанные с жизнями людей, а его беседы с Путиным подкреплены «детальным и сложным» результатом.