На Кубе выбрали президента

На Кубе выбрали первого президента

Парламент Кубы избрал президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Им стал председатель Госсовета Мигель Диас-Канель. Должность вице-президента занял Сальвадор Вальдес. На высший пост республики претендовали 17 человек.

Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время. Эта должность была утверждена в феврале после референдума о новой конституции страны. Тогда изменения в основном законе республики поддержали 73 процента граждан.