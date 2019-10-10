На Кубе выбрали президента

Парламент Кубы избрал президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Им стал председатель Госсовета Мигель Диас-Канель. Должность вице-президента занял Сальвадор Вальдес. На высший пост республики претендовали 17 человек.
Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время. Эта должность была утверждена в феврале после референдума о новой конституции страны. Тогда изменения в основном законе республики поддержали 73 процента граждан.
Президент Кубы может занимать должность не более двух сроков, каждый из которых ограничен пятью годами. «Направляющей политической силой» республики остается Коммунистическая партия.