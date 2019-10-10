За Крым до победного конца: антироссийский союз шести стран (Sina, Китай)

В вопросе Крыма Украина готова идти до победного конца, считает «Сина». Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о создании группы «Балтик-плюс», цель которой — продолжать политику непризнания «аннексии Крыма». У стран-участниц группы свой расчет: помогая вернуть Украине Крым, они «защищают себя от вторжения России ».

Похоже, в противостоянии с Россией Украина готова идти до победного конца. Президент США Дональда Трамп заявил, что в будущем Россия и США станут друзьями, а Украина будет играть незначительную роль, кроме того, он поручил приостановить оказание военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Несмотря на это, Украина по-прежнему не намерена отступать и делать выбор в пользу восстановления дружественных отношений с Россией. Во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) глава украинской делегации Елизавета Ясько заявила, что по предложению Украины был создан союз из пяти стран, которые будут противостоять России на площадке ассамблеи.

Эстония, Латвия и В эти пять стран входят Украина, Литва Грузия , и они формируют группу «Балтик-плюс». По названию видно, что амбиции у Украины немаленькие. Этот антироссийский союз придерживается принципа открытого регионализма. Ясько также отметила, что вступить в группу сможет только то государство, которое придерживается европейской системы ценностей и неуклонно исполняет свои обязанности. Украина и другие страны союза надеются, что в скором времени к группе присоединяться и другие справедливые и открытые страны, которые не боятся противостоять угрозам и насилию.

Вскоре после объявления о создании данной группы Польша, крупное восточноевропейское государство, громогласно заявила о своем вступлении в ее ряды, что увеличило количество членов антироссийского союза до 6. Главной целью создания группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма» и требование вернуть его в состав Украины. Военный обозреватель портала «Сина» считает, что ради Крыма Украина готова идти до победного конца в противостоянии с Россией.

Киев заявляет, что если Россия не вернет Крым, то у Украины будут два пути. Первый — отвоевать территорию вооруженными действиями. Второй — опираясь на поддержку международного сообщества, оказывать непрерывное давление Россию, тем самым вынуждая ее вернуть полуостров. Но Украина пошла еще дальше, встав во главе новой антироссийской организации. Страны Прибалтики, Грузия и Польша также сохраняют антироссийские настроения.

Президент Эстонии в свою очередь даже заявил, что для всех других стран Вторая мировая война завершилась в 1945 году, а для стран Прибалтики — лишь в 1994 году, когда Россия вывела войска с их территорий. Только после этого балтийский народ освободился от рабской участи. А Польша и вовсе испытывает к России особую неприязнь. Чтобы защитить себя, а в случае чего даже нанести удар, Польша по собственной инициативе предложила построить на своей территории американскую военную базу «Форт Трамп» и пригласила армию США расквартировать свои войска, а также было объявлено о том, что командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет из Германии в Польшу.

Кроме того, Польша закупила у США несколько десятков самолетов-невидимок F-35. Можно сказать, Польша стала ударной силой в борьбе с Россией. Антироссийский союз во главе с Украиной только-только начал свое существование, а Польша уже так громогласно заявила о своем вступлении. Очевидно, эти восточноевропейские страны в одиночку не осмелятся противостоять России, поэтому согласились сплотиться и создать антироссийский союз. Крым стал своего рода точкой приложения силы в борьбе против России. По мнению восточноевропейских стран, если не оказывать на Россию давления, Крым она не вернет.

Россия будет ощущать свою безнаказанность и начнет постепенно захватывать Восточную Европу, поэтому крымский вопрос напрямую связан с коренными интересами восточноевропейских стран, помогая Украине вернуть Крым, они тем самым защищают себя от вторжения России. Несмотря на то, что большая часть стран Восточной Европы некогда была в составе СССР, после его распада Россия тут же стала для них врагом.

Не исключено, что за действиями Украины и Польши стоят США. Таким образом, Америка отходит в сторону, а на передний план выдвигаются Польша и Украина, которые непрестанно борются с Россией. Но по существу эти страны не представляют для России никакой угрозы. Однако если они объединятся в антироссийский союз и полностью заблокируют Россию на восточноевропейском направлении, а на Дальнем Востоке в это же время продолжат обостряться противоречия с Японией, то в таком случае Россия окажется «одинокой и беспомощной».