Жертвами операции в Сирии стали не менее 11 человек 

С начала турецкой операции на северо-востоке Сирии погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что 8 погибших являются мирными гражданами. В то же время турецкая газета Daily Sabah сообщает об уничтожении 55 "террористических целей" в ходе операции, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Сирии пострадало около 20 мирных жителей.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.