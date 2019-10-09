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Меркель пообещала попытаться договориться с РФ и Францией о дате «нормандского саммита» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с Меркель.
"Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита", — сказано в сообщении.
Кроме прочего Меркель и Зеленский обсудили вопрос разведения сил и средств в Донбассе.
"Владимир Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого (населенные пункты на востоке Украины — прим. ТАСС), а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", — проинформировали в офисе украинского лидера.
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В мире , Видео , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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