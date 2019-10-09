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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование по MH17 

Rambler News Service 59 минут назад
Дело МН-17: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком и обсудил с ним вопрос сотрудничества в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Был обсужден вопрос сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 ''Малайзийских авиалиний''», — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский проинформировал Блока о ситуации в Донбассе и о об усилиях, которые прикладываются для прекращения боевых действий в этом регионе.
8 октября парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии (CDA) инициировать дополнительное расследование роли Украины в катастрофе MH17. Главным в расследовании, по предложению депутатов, должен стать вопрос о том, почему Киев не закрыл воздушное пространство над восточной частью страны, когда там шли боевые действия.
Стефан Блок, комментирую инициативу депутатов, заявлял, что не видит оснований для дополнительного расследования с юридической точки зрения, передавало издание Nos.nl. Также он отметил, что для изучения некоторых фактов потребуется сотрудничество с Россией. При этом, по его словам, сам бы он не стал возражать против дополнительного расследования.
Катастрофа Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа. В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении МН17. Позиция стран сформирована на основании выводов международной следственной группы, заявляли в МИД Нидерландов. Минобороны РФ в сентябре 2018 года обнародовало аудиозапись переговоров украинских военных, в которой упоминается крушение самолета Boeing-777-200. В ведомстве заявляли, что она является доказательством причастности Украины к авиакатастрофе. На брифинге также представили данные, согласно которым самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», находившегося на вооружении Украины.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов назвала имена трех россиян и одного украинца, которые, по ее мнению, причастны к крушению Boeing. JIT выдала международные ордера на их арест.
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Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Boeing , МИД , Нидерланды
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