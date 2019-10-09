«Предал нацию»: Байден поддержал запуск импичмента Трампа

«Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я — о сохранении Конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности. Он должен быть подвергнут импичменту», — заявил Джо Байден, выступая перед сторонниками в Рочестере.

Бывший вице-президент выразил уверенность, что Трамп «уже вынес себе приговор на глазах у всего мира и американского народа» своими словами и поступками. Он также заявил, что «президент и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны».

Байдена называют наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах президента США в 2020 году.

В конце сентября демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена.