Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Предал нацию»: Байден поддержал запуск импичмента Трампа 

Рамблер 45 минут назад
«Предал нацию»: Байден поддержал запуск импичмента Трампа
Фото: Reuters
Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
«Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я — о сохранении Конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности. Он должен быть подвергнут импичменту», — заявил Джо Байден, выступая перед сторонниками в Рочестере.
Бывший вице-президент выразил уверенность, что Трамп «уже вынес себе приговор на глазах у всего мира и американского народа» своими словами и поступками. Он также заявил, что «президент и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны».
Байдена называют наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах президента США в 2020 году.
В конце сентября демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Комментарии8
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России108
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии6
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии9
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе205
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу177
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение