Байден впервые призвал к импичменту Трампа

Кандидат в президенты США заявил, что глава государства нарушил присягу и предал нацию.
Выступая перед сторонниками в Рочестере, демократ также отметил, что «Трамп и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны».
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении cемьи бывшего вице-президента Байдена. Трамп отрицает какую-либо вину и отказывается сотрудничать с расследованием конгресса.