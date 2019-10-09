Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джозеф Байден впервые призвал к импичменту Дональда Трампа 

Говорит Москва 57 минут назад
Байден впервые призвал к импичменту Трампа
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты США заявил, что глава государства нарушил присягу и предал нацию.
Выступая перед сторонниками в Рочестере, демократ также отметил, что «Трамп и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны».
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении cемьи бывшего вице-президента Байдена. Трамп отрицает какую-либо вину и отказывается сотрудничать с расследованием конгресса.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Говорит Москва: последние новости
Турция начала военную операцию в Сирии с авиаударов по городу Рас эль-Айн Турция начала военную операцию в Сирии с авиаударов по городу Рас эль-Айн Дональд Трамп назвал «плохой идеей» военную операцию Турции в Сирии Дональд Трамп назвал «плохой идеей» военную операцию Турции в Сирии Джозеф Байден впервые призвал к импичменту Дональда Трампа Джозеф Байден впервые призвал к импичменту Дональда Трампа
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии1
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе189
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу166
Прилепин нецензурно отозвался о стихах Шнурова
Прилепин нецензурно отозвался о стихах Шнурова5
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии62
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение