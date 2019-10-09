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Посол Сирии в Китае назвал цель турецкой военной операции 

РИА Новости 2 часа назад
Посол Сирии в КНР назвал цель турецкой военной операции
Фото: РИА Новости
Единственной целью военной операции Турции на северо-востоке Сирии является реализация экспансионистских планов страны, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае, бывший посол Сирии в США Имад Мустафа.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.
"Эта военная операция в Сирии имеет единственную цель — оккупация соседней страны", — заявил дипломат.
Он добавил, что все разговоры о создании зоны безопасности для беженцев или борьбе с "курдскими террористами" — это всего лишь предлог для "реализации мечты (президента Турции Тайипа) Эрдогана о расширении его Турецкой империи".
По словам посла, этот шаг стал нарушением всех резолюций ООН, призывающих не нарушать независимость Сирии, ее территориальную целостность и суверенитет.
Кроме того, Мустафа отметил, что сложившаяся ситуация стала уроком для всех сил в Сирии, "доверяющих иностранцам", которые их потом предают. По мнению сирийского дипломата, Вашингтон предал курдов, что "очень характерно" для поведения США во всем мире и в этом регионе в частности.
"Последствия будут крайне серьезными, и Сирия предпримет все возможные меры, прямые и непрямые, симметричные и ассиметричные, чтобы заставить Турцию заплатить высокую цену за ее агрессию и нарушение нашей территориальной целостности", — заявил посол.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии
В мире , Имад Мустафа , ООН , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Китай , Сирия , США , Турция
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