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Дональд Трамп назвал «плохой идеей» военную операцию Турции в Сирии 

Говорит Москва 40 минут назад
«Плохая идея»: Трамп отреагировал на операцию в Сирии
Фото: РИА Новости
Американских военных в зоне боевых действий нет, говорится в заявлении президента США, которое опубликовал Белый дом.
По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает, что Анкара будет придерживаться обязательств по защите мирных граждан, при этом Турция несёт всю ответственность за захваченных террористов.
Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции. ВВС республики нанесли авиаудары по позициям курдских формирований. Цель — создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Она также станет защитным поясом для турецкой границы.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Дональд Трамп , Анкара , Сирия , Турция
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