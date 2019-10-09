«Плохая идея»: Трамп отреагировал на операцию в Сирии

Дональд Трамп назвал «плохой идеей» военную операцию Турции в Сирии

Американских военных в зоне боевых действий нет, говорится в заявлении президента США , которое опубликовал Белый дом.

По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает, что Анкара будет придерживаться обязательств по защите мирных граждан, при этом Турция несёт всю ответственность за захваченных террористов.

Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции. ВВС республики нанесли авиаудары по позициям курдских формирований. Цель — создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Она также станет защитным поясом для турецкой границы.