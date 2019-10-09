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Полиция ФРГ рассказала подробности о стрельбе в Галле 

RT на русском 1 час назад
Стали известны подробности о стрельбе в Германии
Фото: Reuters
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии опубликовало официальную информацию о стрельбе в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека.
По предварительным данным, в среду, 9 октября, около 12:16 в районе еврейского кладбища на улице Гумбольдтштрассе в Галле началась стрельба. В результате применения огнестрельного оружия как минимум два человека получили смертельные ранения.
Отмечается, преступление было совершено двумя-тремя преступниками, имеющими в своём распоряжении одно или несколько транспортных средств.
Уточняется, что в настоящее время арестован один подозреваемый, поиски ещё одного или нескольких преступников продолжаются.
Полиция Галле собирает информацию о произошедшем и просит свидетелей, успевших сделать снимки или видеозаписи на месте преступления, обладающих информацией о преступниках, предоставить эти данные в полицию.
Ранее очевидец описал преступника, устроившего стрельбу в Галле.
Сообщалось, что предполагаемые преступники скрылись с места преступления на транспортном средстве.
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Комментарии
В мире , Федеральное ведомство уголовной полиции Германии , Германия
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