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Совбез ООН проведет заседание из-за операции Турции в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Совбез ООН проведет заседание из-за операции в Сирии
Фото: Reuters
Совбез ООН проведет встречу из-за военной операции Турции в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, срочное заседание будет проведено по инициативе Германии, Франции, Британии Польши и Бельгии.
До этого глава МИД Франции Амели де Моншален заявила, что страна осуждает начало военной операции Турции в Сирии. Она добавила, что, с подобными заявлениями также хотят выступить Британия и Германия.
"Мы… хотим как можно быстрее рассмотреть этот вопрос", — заявляла де Моншален.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали "Источник мира".
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В мире , Реджеп Эрдоган , МИД , Совбез ООН , Reuters , Бельгия , Германия , Польша , Сирия , Турция , Франция
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