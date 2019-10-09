Совбез ООН проведет заседание из-за операции в Сирии

Совбез ООН проведет встречу из-за военной операции Турции в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, срочное заседание будет проведено по инициативе Германии, Франции, Британии Польши и Бельгии.
До этого глава МИД Франции Амели де Моншален заявила, что страна осуждает начало военной операции Турции в Сирии. Она добавила, что, с подобными заявлениями также хотят выступить Британия и Германия.
"Мы… хотим как можно быстрее рассмотреть этот вопрос", — заявляла де Моншален.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали "Источник мира".