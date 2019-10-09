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Белорусам предложили записаться в поляки 

Lenta.ru 21 минуту назад
Белорусам предложили записаться в поляки
Фото: РИА Новости
Активисты фонда Młode Kresy на польско-белорусской границе в Кузнице агитировали стоящих в очереди на пункт пропуска граждан Белоруссии называть себя поляками. Об этом сообщает польский портал Kresy.pl.
Волонтеры раздавали листовки с информацией о переписи населения в Белоруссии и призывом указывать в анкетах польскую национальность. Акция получила название «Pamiętam kim jestem» («Помню, кто я»).
«Если они в какой-то степени чувствуют себя поляками, то пусть так и запишутся», — сказала журналистам TVP Białystok активистка фонда Młode Kresy Эвелина Подгорная.
Активисты заявили, что они планируют также провести акцию на одном из литовско-белорусских пунктов пропуска.
До начала переписи населения сотрудники фонда расклеивали агитационные плакаты в населенных пунктах, где проживают представители польского национального меньшинства. Такие материалы появились в Гродно, Лиде, Щучине, Вороново и других белорусских городах. В частности, активисты раздавали наклейки с одним из руководителей польского восстания 1863 года Константином Калиновским, которые были подписаны «Я поляк».
4 октября в Белоруссии началась перепись населения. Она продлится до 30 октября, сообщают в Национальном статистическом комитете (Белстат). Жители республики должны будут ответить на 49 вопросов. Впервые у людей спросят о планируемом ими выезде из страны, а также причинах, по которым они не работают в населенном пункте по месту жительства. В анкете появились новые вопросы об образовании, ведении сельского хозяйства, планировании рождения детей. Кроме того, у жителей республики узнают, какой язык был для них первым усвоенным в детстве.
Впервые перепись населения в Белоруссии проходит в безбумажном формате. Организаторы предлагают жителями пройти процедуру через интернет, а также на стационарных участках. С 21 и по 30 октября переписчики с планшетами придут домой к тем, кто не воспользовался двумя предыдущими способами переписи. Первую информацию о результатах переписи Белстат обнародует в феврале 2020 года.
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