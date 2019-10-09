Стала известна судьба сирийских курдов

Курды покинули зону вторжения Турции в Сирии

Представитель диаспоры сирийских курдов в России рассказал НСН о планах войск в связи с турецким вторжением.

Военнослужащие Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Однако официально подтверждения этой информации от Анкары пока не поступало.

О плане провести операцию по созданию зоны безопасности в Сирии 5 октября сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган . Он заявил, что территорию планируется очистить от Сил самообороны сирийских курдов и создания там зоны безопасности.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил в эфире НСН, что курды и так уже ушли из зоны проведения операции после договорённости президента США Дональда Трампа с Эрдоганом.

«Курды отвели вооружения из зоны [вторжения] Турции. Мы освободили эту зону, в которую они собираются вторгаться по договору с США, на пять миль. США не отказались от поддержки. Но Турция поставила их перед выбором «или мы, или сирийские курды».

А Трамп согласился как раз на вывод войск с этой зоны. Но эти войска никуда не делись. Они находятся там очень близко. В случае если Турция выйдет за границы, обозначенные договорённостями, то американцы сразу подключатся. И мы дадим туркам жару! А Трамп обещал разорить экономику Турции, если они нарушат договорённости. Сдаваться мы не собираемся», — подчеркнул представитель курдов.

Напомним, 7 октября СМИ сообщили, что Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры, по итогам которым США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка. В то же время автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии в среду объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой скорого начала операции турецких ВС. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз администрации.