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Жительница Украины получила российский паспорт в 99 лет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Украинка получила российский паспорт в 99 лет
Фото: Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре
Пенсионерка, которая всю жизнь прожила на Украине, получила российский паспорт в 99 лет в Нижневартовске (ХМАО).
«Начальник отдела по вопросам миграции городской полиции… приехала в гости к 99-летней пенсионерке, чтобы вручить ей паспорт гражданина Российской Федерации. Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после, уже в солидном возрасте, ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери», — сообщили в МВД региона.
Там уточнили, что в соответствии с действующим законодательством, пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов. «Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан Российской Федерации», — рассказали в ведомстве, отметив, что паспорт вручили в торжественной обстановке и пожелали «долголетия, крепости духа и здоровья».
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. Например, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
Кроме того, в апреле Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР.
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Комментарии
В мире , Общество , Владимир Путин , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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