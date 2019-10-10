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В Конгресс США вызвали задержанных выходцев из СССР на слушания по импичменту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Задержанных выходцев из СССР вызвали в Конгресс США
Фото: ТАСС
Представители Демократической партии США в Палате представителей Конгресса вызвали на слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые были задержаны в среду вечером, сообщает Politico.
От них требуют до 16 октября предоставить документы, имеющие отношение к этому делу. От Парнаса и Фрумана требуется также явиться на слушания «в более поздние сроки», передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в США по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестованы выходцы из СССР Парнас и Фруман. Утверждалось, что они якобы помогли адвокату президента США Руди Джулиани расследовать дело против Байденов на Украине.
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В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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