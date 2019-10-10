Задержанных выходцев из СССР вызвали в Конгресс США

В Конгресс США вызвали задержанных выходцев из СССР на слушания по импичменту

Представители Демократической партии США в Палате представителей Конгресса вызвали на слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые были задержаны в среду вечером, сообщает Politico.

От них требуют до 16 октября предоставить документы, имеющие отношение к этому делу. От Парнаса и Фрумана требуется также явиться на слушания «в более поздние сроки», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в США по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестованы выходцы из СССР Парнас и Фруман. Утверждалось, что они якобы помогли адвокату президента США Руди Джулиани расследовать дело против Байденов на Украине.