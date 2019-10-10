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Трамп раскритиковал «убогий» призыв Байдена к импичменту 

Lenta.ru + ещё 32 1 час назад
Президент США Дональд Трамп прокомментировал призыв бывшего вице-президента США Джо Байдена объявить импичмент главе государства. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.
Американский лидер заявил, что считает убогим поступок политика. «Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту», — поиронизировал Трамп.
Глава государства также обратил внимание на то, что только 25 процентов американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. «Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!» — заключил Трамп.
Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.
«Дело Байдена» стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.
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Комментарии
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США , США
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