Трамп раскритиковал «убогий» призыв Байдена к импичменту

Американский лидер заявил, что считает убогим поступок политика. «Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту», — поиронизировал Трамп.

Глава государства также обратил внимание на то, что только 25 процентов американских граждан хотели бы его отставки в результате импичмента. «Это всего лишь продолжение величайшей охоты на мошенников и ведьм в истории нашей страны!» — заключил Трамп.

Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы