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Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит посла Украины в США 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Зеленский назначит посла Украины в США
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на должность посла Украины в США определен и будет назначен в ближайшее время.
Зеленский в июле решил заменить послов в 12 странах, в том числе США.
По информации украинских СМИ, новым послом может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции. Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко — он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США.
"Человека выбрали, он с опытом. Человек — дипломат, который хорошо знает США. Думаю, будет назначен в ближайшее время", — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский
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