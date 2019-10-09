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В КНДР заявили, что поддерживают политику Путина по защите суверенитета России 

ТАСС 1 час назад
КНДР поддержала политику Путина
Фото: РИА Новости
Руководство КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Об этом заявил в среду председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне с рабочим визитом.
"Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России", — отметил Цой Рён Хэ.
Руководство КНДР уверено, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, направленными на то, чтобы препятствовать развитию страны, добавил он.
"Мы уверены, что Россия успешно преодолеет все вызовы извне и построит мощную державу", — подчеркнул председатель президиума ВНС КНДР.
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В мире , Азия , Политика , Владимир Путин , КНДР
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