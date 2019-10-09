КНДР поддержала политику Путина

В КНДР заявили, что поддерживают политику Путина по защите суверенитета России

Руководство КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина , направленную на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Об этом заявил в среду председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне с рабочим визитом.

"Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России", — отметил Цой Рён Хэ.

Руководство КНДР уверено, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, направленными на то, чтобы препятствовать развитию страны, добавил он.