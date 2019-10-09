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Ким Чен Ын впервые за месяц показался на публике 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Ким Чен Ын впервые за месяц показался на публике
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц показался на публике, посетив ферму при одной из воинских частей страны. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.
Председатель Госсовета КНДР в ходе поездки подчеркнул, что ученые и инженеры определяют развитие страны.
"Единственное, на что мы можем положиться, — это сила науки и технологий", — подчеркнул Ким Чен Ын.
В этой связи он призвал все подразделения Корейской народной армии применять в своей работе, в том числе и на фермах, научные и высокотехнологичные подходы.
Лидер КНДР "подчеркнул необходимость проведения научных исследований для выработки эффективных методов ведения сельского хозяйства в горных и неплодородных местностях, чтобы добиться повышения производства зерновых". ЦТАК не указывает, когда именно состоялась поездка, но обычно агентство публикует такие отчеты на следующий день после события.
Это первое появление лидера КНДР на публике после стокгольмского раунда рабочих переговоров КНДР и США по денуклеаризации. 5 октября представители двух стран встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.
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Комментарии
В мире , Чен Ким , Госдеп США , КНДР
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