Ким Чен Ын впервые за месяц показался на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц показался на публике, посетив ферму при одной из воинских частей страны. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

Председатель Госсовета КНДР в ходе поездки подчеркнул, что ученые и инженеры определяют развитие страны.

"Единственное, на что мы можем положиться, — это сила науки и технологий", — подчеркнул Ким Чен Ын.

В этой связи он призвал все подразделения Корейской народной армии применять в своей работе, в том числе и на фермах, научные и высокотехнологичные подходы.

Лидер КНДР "подчеркнул необходимость проведения научных исследований для выработки эффективных методов ведения сельского хозяйства в горных и неплодородных местностях, чтобы добиться повышения производства зерновых". ЦТАК не указывает, когда именно состоялась поездка, но обычно агентство публикует такие отчеты на следующий день после события.